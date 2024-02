Внутрисезонный турнир НБА получил новое спонсорское название

Внутрисезонный турнир НБА теперь будет называться Эмирейтс кубок НБА (Emirates NBA Cup), сообщает The Athletic.

Переименовывание произошло после того, как лига и компания объявили о новом многолетнем соглашении, которое будет включать права титульного спонсорства.

Компания также разместит спонсорские нашивки на футболках судей НБА, начиная с Матча всех звезд 2024 года.

