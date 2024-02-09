Внутрисезонный турнир НБА получил новое спонсорское название

Внутрисезонный турнир НБА теперь будет называться Эмирейтс кубок НБА (Emirates NBA Cup), сообщает The Athletic.

Переименовывание произошло после того, как лига и компания объявили о новом многолетнем соглашении, которое будет включать права титульного спонсорства.

Компания также разместит спонсорские нашивки на футболках судей НБА, начиная с Матча всех звезд 2024 года.

Swish! It's one in the hoop, as we become the Official Global Airline Partner of the @NBA. 🏀 pic.twitter.com/oaLx1QwxXX — Emirates (@emirates) February 8, 2024

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Судьи ЖНБА будут носить нашивки авиакомпании на футболках в начале сезона 2025 года. Судьи G-Лиги получат нашивки в начале следующего сезона.

Эмирейтс — авиакомпания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​принадлежащая государству через дочернюю компанию.

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