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Баскетбол

Адам Сильвер: Расширение лиги – следующий пункт, который рассмотрит НБА

В обозримом будущем количество команд может увеличиться.
Сегодня, 14:06
Адам Сильвер / Getty Images
Адам Сильвер / Getty Images

Год назад НБА договорилась о новом коллективном соглашении с профсоюзом игроков. А сейчас она завершает заключение сделки по новым медиа-правам.

Следующим пунктом, который будет на повестке дня у руководства НБА, станет расширение количества участников. Об этом сообщил комиссар НБА Адам Сильвер.

"На этот раз не предопределено, что мы будем расширяться, но я знаю, что существует огромный интерес", - цитирует Сильвера ESPN.

"И на мой взгляд, да, есть богатые люди, компании, которые хотели бы инвестировать и покупать команды НБА. Но я думаю, что на лигу стоит смотреть целостно".

Сильвер выразил обеспокоенность тем, что добавление двух команд может привести к снижению уровня таланта во всей лиге: в пул игроков будет добавлено около 35 человек.

"Я очень доволен тем, какие таланты сейчас находятся в лиге, но эти игроки должны откуда-то приходить".

Источник: Getty Images

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Комиссар также обсудил необходимость определить, какие рынки могут сделать больше всего для "развития игры". Хотя в прошлом Сильвер называл Сиэтл и Лас-Вегас потенциальными новыми городами для создания команд, он сказал, что они не получили статус гарантированных.

"В какой-то момент мы хотели бы посмотреть за пределы США, в дополнение к Канаде. Возможно, сейчас неподходящий момент для этого, но я думаю и о долгосрочной перспективе".

НБА не расширялась с 2004 года, когда к ней присоединилась команда Шарлотт Бобкэтс через два года после того, как Шарлотт Хорнетс переехали в Новый Орлеан.

В последующие десятилетия средняя стоимость команды взлетела с сотен миллионов долларов до нескольких миллиардов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Адам Сильвер

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