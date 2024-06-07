Бывший мэр Нью-Йорка стал инвестором группы владельцев клуба НБА

Майкл Блумберг присоединился к Марку Лору и Алексу Родригесу, которые хотят выкупить контрольный пакет акций франшизы.

Бизнесмен-миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг присоединился к группе владельцев Миннесота Тимбервулвз, состоящей из Марка Лора и Алекса Родригеса, сообщает The Athletic.

Блумберг занимает 12-е место в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes, его состояние оценивается в 106 миллиардов долларов. 82-летний американец трижды занимал пост мэра крупнейшего города США с 2002 по 2013 год.

Он стал крупным инвестором группы Лора-Родригеса, которая в настоящее время владеет почти 40% акций "волков" и клуба ЖНБА Миннесота Линкс.

Лор и Родригес ведут борьбу с Гленом Тейлором за контрольный пакет акций этих организаций. Они договорились с мажоритарным владельцем клуба о постепенной покупке контрольного пакета акций в ходе многоэтапного процесса по цене 1,5 миллиарда долларов.

Читай также: Дрейк снова сделал крупные ставки, в этот раз на Финалы НБА и НХЛ

Группа приобрела две части команд в 2021 и 2023 годах, чтобы достичь владения 36% акций. В марте они собирались приобрести еще 40% акций для получения контрольного пакета, но Тейлор отменил сделку.

Тейлор тогда заявил, что у Лора и Родригеса не было денег для завершения сделки, а также что они не выполнили несколько пунктов соглашения. Лор и Родригес оспорили эту характеристику.

Для разрешения спора стороны обратились в суд, который может занять почти все лето.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!