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ЛеБрон может стать владельцем команды из Лас-Вегаса при расширении НБА

"Король" перейдет от статуса ЛеИгрок до ЛеВладелец.
Сегодня, 13:06
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Недавно комиссар НБА Адам Сильвер подтвердил слухи о том, что в ближайшем будущем лига может пойти на расширение.

Главными претендентами на попадание в НБА называются Сиэтл и Лас-Вегас. И насчет последнего есть один интересный инсайд.

Легенда НБА Трэйси МакГрэйди в интервью для GQ рассказал о том, что владельцем команды из Лас-Вегаса должен стать ни кто иной, как суперзвезда Лейкерс ЛеБрон Джеймс.

"За последние три года я не раз слышал о том, что при расширении в Лас-Вегасе должна появиться команда", - сказал Ти-Мак.

"Я слышал, что ЛеБрон Джеймс будет ее владельцем. Это его команда. Я слышал это по связям в лиге".

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Стоит отметить, что в октябре 2022 года Джеймс признался, что хочет создать команду в Лас-Вегасе.

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