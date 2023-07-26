ЛеБрон лидирует в котировках на авторство забавного исторического события следующего сезона

Не самая спортивная сторона Джеймса может помочь ему записать себе в досье еще одно достижение.

Начиная со следующего сезона в НБА будет действовать правило, согласно которому судьи смогут выписывать технические фолы симулянтам.

В связи с этим букмекеры уже начали принимать ставки на то, кто же станет обладателем исторического первого "технаря" за флоп.

Как сообщает NBACentral, таким игроком считается звездный форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс. На его победу принимаются ставки с коэффициентом 7.

Далее за ним идут Крис Пол (8), Дрэймонд Грин (9), Маркус Смарт (9) и Джеймс Харден (10).

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Напомним, что днем ранее Бронни Джеймс, сын ЛеБрона, во время тренировки пережил остановку сердца.

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