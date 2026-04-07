НБА: Денвер справился с Портлендом, Сан-Антонио обыграл Филадельфию
В ночь на вторник, 7 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны пять матчей.
Результаты матчей НБА за 6 апреля
Атланта – Нью-Йорк – 105:108 (31:32, 26:21, 22:28, 26:27)
Атланта: Александер-Уокер (36), Джонсон (21 + 11 подборов + 5 потерь), Макколлум (17 + 6 передач), Оконгву (12 + 8 подборов), Дэниелс (11 + 12 подборов) - старт; Куминга (5), Рисаше (3), Винсент (0), Гуе (0), Брэдли (0).
Нью-Йорк: Брансон (30 + 13 передач), Ануноби (22), Таунс (21 + 12 подборов + 6 передач), Бриджес (15), Харт (2) - старт; Робинсон (8 + 12 подборов), Макбрайд (6), Кларксон (3), Шемет (1).
Орландо – Детройт – 123:107 (30:28, 39:27, 29:21, 25:31)
Орландо: Банкеро (31), Бейн (25), Саггс (12 + 12 передач), Картер (12), Силва (12) – старт; Блэк (14), Битадзе (9), Кейн (3), Ричардсон (3), М. Вагнер (2), Моралес (0), Картер (0), Каслтон (0), Пэнд (0).
Детройт: Дженкинс (18 + 7 передач + 5 потерь), Дюрен (18 + 9 подборов), Хертер (17), Рид (9), Томпсон (8 + 6 передач) - старт; Грин (17), Смит (8), Сассер (5), Холланд (5), Ланир (2).
Мемфис – Кливленд – 126:142 (36:24, 28:44, 26:33, 36:41)
Мемфис: Проспер (24), Уильямсон (17), Кауард (12), Джексон (11), Спенсер (9 + 9 передач) – старт; Балл (20), Уайтхед (20), Клейтон (10 + 11 передач), Окани (3).
Кливленд: Э. Мобли (24), Шредер (22 + 11 передач), Меррилл (21), Эллис (19 + 8 передач), Аллен (13 + 9 подборов) - старт; Портер (11 + 8 подборов + 6 передач), Нэнс (10), Томлин (10 + 9 подборов), Проктор (10), Энаруна (2), Сарр (0), Миникс (0).
Сан-Антонио – Филадельфия – 115:102 (29:28, 33:27, 30:30, 23:17)
Сан-Антонио: Касл (19 + 10 подборов + 13 передач), Вембаньяма (17), Фокс (13), Васселл (9), Шемпени (7 + 9 подборов) - старт; Харпер (17), К. Джонсон (13 + 9 подборов), Корнет (10), Брайан (5), Уотерс (3), Барнс (2).
Филадельфия: Эмбиид (34 + 12 подборов + 4 блок-шота), Джордж (16), Макси (15 + 8 передач), Эджкомб (14 + 8 подборов), Убре (5 + 8 подборов) - старт; Барлоу (6 + 8 подборов), Драммонд (5), Граймс (5), Эдвардс (2).
Денвер - Портленд - 137:132 OT (31:35, 27:37, 29:29, 38:24, 12:7)
Денвер: Йокич (35 + 14 подборов + 13 передач + 5 перехватов + 6 потерь), Гордон (23 + 9 подборов), Дж. Мюррей (20 + 7 передач), К. Джонсон (17 + 7 передач), К. Браун (8) – старт; Валанчюнас (14), Стротер (11), Б. Браун (6), Хардвей (3).
Портленд: Камара (30), Авдия (26 + 7 передач), Холидей (19 + 11 передач), Хендерсон (18), Клинган (18 + 12 подборов) – старт; Тайбул (14 + 5 перехватов + 5 потерь), Р. Уильямс (6), Мюррей (1), Сиссоко (0).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!