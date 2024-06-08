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Манчестер Сити продлит контракт со своим голкипером

Штефан Ортега подпишет новое соглашение.
Сегодня, 11:36
Штефан Ортега / Getty Images
Штефан Ортега / Getty Images

Манчестер Сити удастся сохранить в своем составе еще одного из своих вратарей.

Как сообщает ряд авторитетных журналистов, "горожане" согласовали новое двухлетнее соглашение с запасным голкипером Штефаном Ортегой. Финансовые детали не сообщаются.

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Ортега имел множество предложений от других команд, но решил остаться в стане действующих чемпионов Англии.

Отметим, что Штефан провел в сезоне-2023/24 20 матчей, пропустив 20 голов и 8 раз, оставив ворота "сухими".

Ранее контракт также продлил третий голкипер манкунианцев Скотт Карсон, с которым подписали сделку еще на один сезон.

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