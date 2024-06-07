Реал vs Манчестер Сити: Месси назвал лучшую команду сезона

Нападающий Интер Майами Лионель Месси поделился мнением по поводу лучшей команды сезона-2023/24.

По словам аргентинца, Манчестер Сити является лучшей командой, но, если говорить про результаты, то - Реал.

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"Лучшая команда – это Реал, потому что они действуют победители Лиги чемпионов. И в предыдущие годы они также были лучшими, как и Манчестер Сити, который выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне.

Если говорить с точки зрения результатов – это Реал. Если говорить об игре – лично мне нравится Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы.

Любая команда, которую тренирует Гвардиола, особенная из-за того, какой он тренер, как он тренирует, как работает, какой футбол дает команде.

Поэтому по уровню футбола лучшая команда – Манчестер Сити, по результатам – Реал", - приводит слова Месси Infobae.

Ранее Лео высказался о шансах сыграть на следующем чемпионате мира.

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