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Окружение Лунина подталкивает игрока к уходу из Реала

У украинца есть предложение от принципиального соперника "сливочных".
Сегодня, 14:16
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Окружение Андрея Лунина подталкивает его к уходу из Реала. Об этом сообщает издание Relevo.

Украинский вратарь согласился продлить контракт до 2029 года и хочет остаться в Мадриде. Однако его окружение считает, что он должен быть первым номером большого клуба, а не запасным вратарем.

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Представители 25-летнего игрока недовольны решением клуба выпустить Тибо Куртуа на финал Лиги чемпионов.

Отметим, интерес к Лунину проявляют несколько клубов, включая Атлетико, который рассматривает его как замену Яну Облаку.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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