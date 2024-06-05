Окружение Лунина подталкивает игрока к уходу из Реала

У украинца есть предложение от принципиального соперника "сливочных".

Окружение Андрея Лунина подталкивает его к уходу из Реала. Об этом сообщает издание Relevo.

Украинский вратарь согласился продлить контракт до 2029 года и хочет остаться в Мадриде. Однако его окружение считает, что он должен быть первым номером большого клуба, а не запасным вратарем.

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Представители 25-летнего игрока недовольны решением клуба выпустить Тибо Куртуа на финал Лиги чемпионов.

Отметим, интерес к Лунину проявляют несколько клубов, включая Атлетико, который рассматривает его как замену Яну Облаку.

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