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Лунин отреагировал на переход Мбаппе в Реал

Украинец оставил послание для французского нападающего.
Вчера, 22:31
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе официально перешел в Реал.

Голкипер мадридской команды Андрей Лунин поприветствовал новичка.

"Добро пожаловать, crack", - написал украинец.

Отметим, что значение слова "crack" в Испании используют для того, чтобы обозначить спортсмена с невероятными качествами.

Ранее стало известно, сколько Мбаппе будет получать в Реале.

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