Лунин отреагировал на переход Мбаппе в Реал
Украинец оставил послание для французского нападающего.
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе официально перешел в Реал.
Голкипер мадридской команды Андрей Лунин поприветствовал новичка.
"Добро пожаловать, crack", - написал украинец.
Отметим, что значение слова "crack" в Испании используют для того, чтобы обозначить спортсмена с невероятными качествами.
Ранее стало известно, сколько Мбаппе будет получать в Реале.
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