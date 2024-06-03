Лунин отреагировал на переход Мбаппе в Реал

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе официально перешел в Реал.

Голкипер мадридской команды Андрей Лунин поприветствовал новичка.

"Добро пожаловать, crack", - написал украинец.

Отметим, что значение слова "crack" в Испании используют для того, чтобы обозначить спортсмена с невероятными качествами.

Ранее стало известно, сколько Мбаппе будет получать в Реале.

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