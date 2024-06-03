Стало известно, сколько Мбаппе будет получать в Реале
Француз подписал долгосрочное соглашение с клубом.
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе официально перешел в Реал.
Как сообщает Sky Sports, Мбаппе получит от мадридского клуба солидный бонус за подписание контракта – 85 миллионов фунтов стерлингов.
Килиан за один сезон будет зарабатывать 15 миллионов евро.
Француз заключил соглашение с Реалом до лета 2029 года.
Ранее сообщалось, что переход Мбаппе "положил" официальный сайт Реала.
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