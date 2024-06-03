Переход Мбаппе "положил" официальный сайт Реала

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе официально перешел в Реал.

Реал опубликовал на своем сайте новость о переходе француза, однако не все читатели смогли открыть ее.

Информация про подписании Мбаппе "положила" сайт клуба.

Через некоторое время наплыв футбольных фанатов уменьшилась и сайт заработал.

Реал заключил контракт с Мбаппе до лета 2029 года.

Ранее звезда Реала попросил Моуринью сфотографироваться с его мамой.

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