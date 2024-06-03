Переход Мбаппе "положил" официальный сайт Реала
Завершилась одна из самых известных футбольных саг.
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе официально перешел в Реал.
Реал опубликовал на своем сайте новость о переходе француза, однако не все читатели смогли открыть ее.
Информация про подписании Мбаппе "положила" сайт клуба.
Через некоторое время наплыв футбольных фанатов уменьшилась и сайт заработал.
Реал заключил контракт с Мбаппе до лета 2029 года.
Ранее звезда Реала попросил Моуринью сфотографироваться с его мамой.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!