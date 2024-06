Звезда Реала попросил Моуринью сфотографироваться с его мамой

После финала Лиги чемпионов, где Реал разбил дортмундскую Боруссию, на поле случился забавный инцидент.

Хавбек мадридцев Джуд Беллингем обратился к необычный просьбой к Жозе Моуринью, который присутствовал на матче в качестве эксперта TNT.

Англичанин попросил именитого тренере сфотографироваться с его мамой, которая, как оказалось, большая фанатка работы Моуринью.

"Sorry about that, my mum's fancied you for years!" 🤣🥰



We're all here for Jude Bellingham's mum asking for a picture with Jose Mourinho 📸#UCLfinal | @BellinghamJude pic.twitter.com/6j96sy7wUG