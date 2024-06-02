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Звезда Реала попросил Моуринью сфотографироваться с его мамой

Оказывается, в семье Беллингема есть поклонники португальца.
Сегодня, 11:52
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

После финала Лиги чемпионов, где Реал разбил дортмундскую Боруссию, на поле случился забавный инцидент.

Хавбек мадридцев Джуд Беллингем обратился к необычный просьбой к Жозе Моуринью, который присутствовал на матче в качестве эксперта TNT.

Англичанин попросил именитого тренере сфотографироваться с его мамой, которая, как оказалось, большая фанатка работы Моуринью.

Португалец не смог отказать в просьбе молодой звезде и его семье, но в конце пошутил, что платой за фото станет переход Джуда в Фенербахче.

Напомним, ранее португалец возглавил турецкий гранд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жозе Моуринью джуд беллингем

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