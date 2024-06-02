Звезда Реала попросил Моуринью сфотографироваться с его мамой
После финала Лиги чемпионов, где Реал разбил дортмундскую Боруссию, на поле случился забавный инцидент.
Хавбек мадридцев Джуд Беллингем обратился к необычный просьбой к Жозе Моуринью, который присутствовал на матче в качестве эксперта TNT.
Англичанин попросил именитого тренере сфотографироваться с его мамой, которая, как оказалось, большая фанатка работы Моуринью.
"Sorry about that, my mum's fancied you for years!" 🤣🥰— Football on TNT Sports (@footballontnt) June 1, 2024
We're all here for Jude Bellingham's mum asking for a picture with Jose Mourinho 📸#UCLfinal | @BellinghamJude pic.twitter.com/6j96sy7wUG
Португалец не смог отказать в просьбе молодой звезде и его семье, но в конце пошутил, что платой за фото станет переход Джуда в Фенербахче.
Напомним, ранее португалец возглавил турецкий гранд.
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