Обозвал соперников обезьянами: Галатасарай обвинил Моуринью в расизме и подаст в суд

Накануне в турецкой Суперлиге состоялось принципиальное противостояние, в котором Галатасарай в рамках 25-го тура национального первенства принимал на своем поле Фенербахче.

Межконтинентальное дерби завершилось нулевой ничьей, а после поединка главный тренер "желтых канареек" Жозе Моуринью отметился резкими высказываниями, которые спровоцировали скандал.

Португальский специалист сделал неприятное заявление о соперниках, назвав их обезьянами, а также выразил удовлетворение, что матч обслуживали не турецкие рефери, а словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем.

"Скамья соперника прыгала, как обезьяны. Если бы матч обслуживал турецкий рефери, то на первой минуте у нас бы уже была желтая карточка, а через пять минут мне пришлось бы менять игрока", - заявил тренер Фенербахче.

Эти слова не остались без внимания со стороны Галатасарая, который выступил с официальным заявлением, отметив, что подаст в суд на Моуринью. "Львы" обвинили португальского специалист в расизме и пренебрежительных высказываниях о турках.

"С момента своего назначения в Турции тренер Фенербахче Жозе Моуринью постоянно делал пренебрежительные заявления в адрес турецкого народа. Сегодня его высказывания переросли из просто безнравственных комментариев в недвусмысленно бесчеловечную риторику.

Мы официально заявляем о своем намерении инициировать уголовное производство в связи с расистскими высказываниями Жозе Моуринью и направим соответствующие жалобы в УЕФА и ФИФА.

Также мы будем пристально следить за реакцией Фенербахче, клуба, который заявляет о своей поддержке "высоких моральных ценностей", в ответ на позорное поведение, продемонстрированное их тренером", - говорится в заявлении Галатасарая.

📌 Club Statement from Galatasaray SK



Since the commencement of his managerial duties in Türkiye, Fenerbahçe manager Jose Mourinho has persistently issued derogatory statements directed towards the Turkish people. Today, his discourse has escalated beyond merely immoral comments… pic.twitter.com/NRLsk9F4kT