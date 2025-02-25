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Футбол

Обозвал соперников обезьянами: Галатасарай обвинил Моуринью в расизме и подаст в суд

Лидер чемпионата Турции инициирует уголовное производство против тренера принципиального оппонента.
Сегодня, 13:48
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Накануне в турецкой Суперлиге состоялось принципиальное противостояние, в котором Галатасарай в рамках 25-го тура национального первенства принимал на своем поле Фенербахче.

Межконтинентальное дерби завершилось нулевой ничьей, а после поединка главный тренер "желтых канареек" Жозе Моуринью отметился резкими высказываниями, которые спровоцировали скандал.

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Португальский специалист сделал неприятное заявление о соперниках, назвав их обезьянами, а также выразил удовлетворение, что матч обслуживали не турецкие рефери, а словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем.

"Скамья соперника прыгала, как обезьяны. Если бы матч обслуживал турецкий рефери, то на первой минуте у нас бы уже была желтая карточка, а через пять минут мне пришлось бы менять игрока", - заявил тренер Фенербахче.

Эти слова не остались без внимания со стороны Галатасарая, который выступил с официальным заявлением, отметив, что подаст в суд на Моуринью. "Львы" обвинили португальского специалист в расизме и пренебрежительных высказываниях о турках.

"С момента своего назначения в Турции тренер Фенербахче Жозе Моуринью постоянно делал пренебрежительные заявления в адрес турецкого народа. Сегодня его высказывания переросли из просто безнравственных комментариев в недвусмысленно бесчеловечную риторику.

Мы официально заявляем о своем намерении инициировать уголовное производство в связи с расистскими высказываниями Жозе Моуринью и направим соответствующие жалобы в УЕФА и ФИФА.

Также мы будем пристально следить за реакцией Фенербахче, клуба, который заявляет о своей поддержке "высоких моральных ценностей", в ответ на позорное поведение, продемонстрированное их тренером", - говорится в заявлении Галатасарая.

Отметим, что на данный момент Галатасарай с 64 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции. Фенербахче идет вторым, отставая от лидера на шесть баллов.

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