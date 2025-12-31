Назван лучший хоккеист Украины в 2025 году

Сообщил об этом ФХУ.

Накануне прошло голосование в рамках Федерации хоккея Украины за лучшего хоккеиста страны.

Им стал нападающий Сокола Виктор Захаров. В этом сезоне форвард забросил 28 шайб. Всего во время голосования респонденты назвали фамилии 36 хоккеистов.

В прошлом сезоне Захаров стал самым результативным игроком, вместе с Лялькой набрав 44 очка.

Победитель голосования набрал 28,26 процента голосов. Вторым по итогам стал вратарь Кременчуга Эдуард Захарченко, третьим - Виталий Лялька.

К слову, Шторм объявил о приостановке участия в чемпионате Украины.

