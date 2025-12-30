iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Шторм объявил о приостановке участие в чемпионате Украины

Команда объяснила недавнюю неявку.
Сегодня, 16:35       Автор: Андрей Безуглый
ХК Шторм / instagram.com/hc_storm_odesa
ХК Шторм / instagram.com/hc_storm_odesa

Хоккейный клуб Шторм объявил о приостановке участие в чемпионате Украины.

Напомним, что 28-го декабря одесская команда не явилась на матч с Крыжинкой. В тот момент никаких объяснений не последовало.

30 декабря в своих социальных сетях Шторм объявил о недоверии к руководству ФХУ и приостановлении участия в чемпионате.

Информация, предоставленная ФХУ медиаресурсам о неявке команды на игру 28 декабря 2025 года, не соответствует действительности и вводит в заблуждение все хоккейное сообщество!

В связи с систематическими нарушениями принципов равенства и справедливости соревнований, хоккейный клуб Шторм выражает недоверие руководству Федерации хоккея Украины и принял решение приостановить свое участие в Чемпионате Украины!

Со всеми результатами матчей УХЛ вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ХК Шторм

Статьи по теме

Дворец спорта в Одессе пострадал от российской атаки Дворец спорта в Одессе пострадал от российской атаки
Нападающий Милана принял решение по поводу своего будущего Нападающий Милана принял решение по поводу своего будущего
Стали известны детали сделки по Семеньо Стали известны детали сделки по Семеньо
"Держись, чемпион": Усик обратился к Джошуа по поводу гибели его тренеров "Держись, чемпион": Усик обратился к Джошуа по поводу гибели его тренеров

Видео

ТОП-10 моментов НБА: "слепой" аллей-уп Смарта на Леброна возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: "слепой" аллей-уп Смарта на Леброна возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Миколенко едет к Зинченко Эвертон в гостях у Ноттингема и Арсенал против Астон Виллы
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: YEKINDAR стал 15-м в списке
просмотров
ТОП-10 моментов НБА: "слепой" аллей-уп Смарта на Леброна возглавил рейтинг
просмотров
Кубок африканских наций-2025: ЮАР переиграла Зимбабве, Египет расписал ничью с Анголой, Марокко разбил Замбию
просмотров

Последние новости

Европа19:32
Нападающий Милана принял решение по поводу своего будущего
Европа19:25
Стали известны детали сделки по Семеньо
Бокс18:55
"Держись, чемпион": Усик обратился к Джошуа по поводу гибели его тренеров
Европа18:50
Защитник Сити отказал аутсайдеру АПЛ
Европа18:15
Лидер Арсенала пропустит матч против Астон Виллы
Европа17:33
Звезда Атлетика резко раскритиковал Суперкубок Испании
Украина16:35
Шторм объявил о приостановке участие в чемпионате Украины
Европа16:13
Ливерпуль уволил тренера по стандартным положениям
Европа15:45
Кристал Пэлас согласовал трансфер опытного вингера
Футбол13:45
В январе IFAB обсудит новые поправки к правилам, включая "офсайд Венгера"
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK