Хоккейный клуб Шторм объявил о приостановке участие в чемпионате Украины.

Напомним, что 28-го декабря одесская команда не явилась на матч с Крыжинкой. В тот момент никаких объяснений не последовало.

30 декабря в своих социальных сетях Шторм объявил о недоверии к руководству ФХУ и приостановлении участия в чемпионате.

Информация, предоставленная ФХУ медиаресурсам о неявке команды на игру 28 декабря 2025 года, не соответствует действительности и вводит в заблуждение все хоккейное сообщество! В связи с систематическими нарушениями принципов равенства и справедливости соревнований, хоккейный клуб Шторм выражает недоверие руководству Федерации хоккея Украины и принял решение приостановить свое участие в Чемпионате Украины!

