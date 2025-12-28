Турецкий гранд поборется с Ювентусом за полузащитника Интера

Полузащитник Интера Давиде Фраттези может продолжить карьеру в Турции, где в его услугах заинтересован Фенербахче.

Как сообщает Sport Mediaset, турецкий клуб собирается арендовать с обязательством выкупа 26-летнего футболиста, который не имеет постоянной игровой практики в миланской команде.

По информации источника, "желтые канарейки" готовы инвестировать в подписание итальянского хавбека, на которого также претендует Ювентус, около 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Фраттези принял участие в 14 матчах Интера во всех турнирах, отличившись двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Фенербахче согласовал контракт с хавбеком сборной Нидерландов.

