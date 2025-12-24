Бавария выставила ценник на защитника Сашу Боэ

Саша Боэ принял решение покинуть мюнхенскую Баварию, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Бавария надеется, что французский защитник сможет покинуть команду уже ближайшим зимним трансферным окном. Мюнхенский клуб требует за него до 20 миллионов евро.

🚨🆕 FC Bayern remain open to a departure for Sacha #Boey already in the winter and are currently demanding up to €20 million on the market.



Boey has so far rejected many enquiries and is only willing to move to a club with a top perspective. Crystal Palace are interested but… pic.twitter.com/q7r8rwum8e — Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 22, 2025

Отмечается, что интерес к игроку проявляют Кристал Пэлас и Галатасарай. Внутри Баварии считают, что если Боэ не удастся полноценно продать, то клуб хотя бы рассчитывает оформить аренду с обязательством выкупа.

Напомним, что Боэ не появляется на поле за Баварию с 1 ноября. В этом сезоне он сыграл 9 матчей в Бундеслиге.

Ранее сообщалось, что полузащитник Марселя оказался в сфере внимания грандов.

