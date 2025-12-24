iSport.ua
Бавария выставила ценник на защитника Сашу Боэ

Боэ интересен клубам АПЛ и Турции.
Сегодня, 13:07       Автор: Валентина Чорноштан
Саша Боэ / Getty Images
Саша Боэ / Getty Images

Саша Боэ принял решение покинуть мюнхенскую Баварию, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Бавария надеется, что французский защитник сможет покинуть команду уже ближайшим зимним трансферным окном. Мюнхенский клуб требует за него до 20 миллионов евро.

Отмечается, что интерес к игроку проявляют Кристал Пэлас и Галатасарай. Внутри Баварии считают, что если Боэ не удастся полноценно продать, то клуб хотя бы рассчитывает оформить аренду с обязательством выкупа.

Напомним, что Боэ не появляется на поле за Баварию с 1 ноября. В этом сезоне он сыграл 9 матчей в Бундеслиге.

Ранее сообщалось, что полузащитник Марселя оказался в сфере внимания грандов.

