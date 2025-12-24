Полузащитник Марселя оказался в сфере внимания грандов

Полузащитник Марселя Дарриль Бакола заинтересовал сразу несколько топ-команд из АПЛ, а также два клуба из Бундеслиги.

По данным Foot Mercato, за 18-летним французом следит целый ряд клубов. Отмечается, что Дарриль Бакола не заинтересован в продлении контракта с Марселем и хочет покинуть команду.

Сообщается, что подписать хавбека хотят Арсенал, Ньюкасл, Челси, дортмундская Боруссия и Штутгарт. При этом игрок уже ведет неофициальные переговоры с представителями Челси.

В свою очередь Марсель намерен сохранить футболиста и в ближайшее время планирует предложить ему новый контракт. Добавим, что действующее соглашение француза с клубом истекает летом 2027 года.

