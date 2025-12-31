НБА: Лейкерс крупно уступил Детройту, а Филадельфия победила Мемфис
В ночь на среду, 31 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграно четыре матча.
Результаты матчей НБА за 31 декабря
Мемфис - Филадельфия - 136:139 OT (40:34, 32:38, 28:31, 28:25, 8:11)
Мемфис: Морэнт (40), Кауард (28 + 16 подборов), Джексон (15 + 12 подборов), Уэллс (14), Колоко (0) - старт; Альдама (15 + 4 блокшотов), Джексон (6), Лэндейл (6), Спенсер (7), Смолл (5).
Филадельфия: Эмбиид (34 + 10 подборов + 8 передач), Макси (34 + 12 передач), Эджкомб (25 + 4 перехватов), Джордж (17), Барлоу (12) - старт; Эдвардс (0), Бона (4), Граймс (11), Маккейн (2).
Клипперс – Сакраменто - 131:90 (34:20, 39:20, 27:31, 31:19)
Клипперс: Ленард (33), Харден (21), Коллинз (16), Данн (10), Б. Лопес (8) - старт; Нидерхойзер (16), Д. Джонс (8), Сэндерс (7), Миллер (6), Браун (3), Батюм (3), Кристи (0).
Сакраменто: Уэстбрук (12), Рейно (12+12 подборов), Мюррэй (11), Дерозан (8+7 подборов), Ачиува (0) - старт; Клиффорд (18), Шредер (11), Юбэнкс (6), Картер (4), Макдермотт (3), Монк (3+5 потерь), Эллис (2).
Юта - Бостон - 119:129 (38:31, 26:28, 32:40, 23:30)
Юта: Джордж (37 + 7 передач), Нуркич (26 + 8 подборов + 8 передач), Маркканен (22 + 9 подборов), Сенсабо (5), Хендрикс (3) - старт; Филиповски (10), Уильямс (2), Коллиер (7 + 8 передач), Клейтон-мл. (7).
Бостон: Уайт (27 + 7 подборов + 7 блокшотов), Браун (23 + 10 передач), Притчард (18), Кета (12), Уолш (6) - старт; Хаузер (5), Гарза (15), Саймонс (20), Шайерман (0), Гонсалес (3).
Лейкерс – Детройт - 106:128 (30:36, 35:34, 23:26, 18:32)
Лейкерс: Дончич (30+11 передач+8 потерь), Джеймс (17+5 потерь), Эйтон (10), Ларэвиа (9), Смарт (6); Хэйс (13), Кнехт (10), Вандербилт (8+8 подборов), Смит (3), Тьеро (0), Джеймс-младший (0), Клебер (0).
Детройт: Каннингем (29+11 передач+5 потерь), Дюрен (14+8 подборов+5 перехватов+5 потерь), Харрис (7), Д. Робинсон (6), Томпсон (5); Сассер (19), Стюарт (15), Холланд (11+7 подборов), Айви (9), Грин (8), Рид (3), Ланир (2), Дженкинс (0).
