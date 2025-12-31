Реал Мадрид принял решение касательно своих молодых талантов

Куплять ли их итальянские гранды?

Воспитанник мадридского Реала Гонсало Гарсия и купленный у Ривер Плейта Франко Мастантуоно останутся в составе "сливочных".

По данным Фабрицио Романо, Ювентус хотел подписать Франко, а Наполи нацелился на Гарсию, однако руководство ясно дало понять, что нападающий и вингер останутся в команде.

Ранее "сливочные" рассматривали возможность отдать игроков в аренду для получения практики, но передумали и хотят, чтобы футболисты оставались в расположении "королевского" клуба.

В этом сезоне Мастантуоно забил 1 гол в 10 матчах Ла Лиги, а на счету Гонсало Гарсии нет результативных действий в 13 играх.

Тем временем Кристал Пэлас согласовал трансфер опытного вингера.

