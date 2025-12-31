iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Реал Мадрид принял решение касательно своих молодых талантов

Куплять ли их итальянские гранды?
Сегодня, 10:30       Автор: Валентина Чорноштан
Франко Мастантуоно / Getty Images
Франко Мастантуоно / Getty Images

Воспитанник мадридского Реала Гонсало Гарсия и купленный у Ривер Плейта Франко Мастантуоно останутся в составе "сливочных".

По данным Фабрицио Романо, Ювентус хотел подписать Франко, а Наполи нацелился на Гарсию, однако руководство ясно дало понять, что нападающий и вингер останутся в команде.

Ранее "сливочные" рассматривали возможность отдать игроков в аренду для получения практики, но передумали и хотят, чтобы футболисты оставались в расположении "королевского" клуба.

В этом сезоне Мастантуоно забил 1 гол в 10 матчах Ла Лиги, а на счету Гонсало Гарсии нет результативных действий в 13 играх.

Тем временем Кристал Пэлас согласовал трансфер опытного вингера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

Статьи по теме

Ювентус определился с кандидатами на усиление полузащиты Ювентус определился с кандидатами на усиление полузащиты
Реал не отпустил вундеркинда в Наполи Реал не отпустил вундеркинда в Наполи
Манчестер Сити предложил Реалу собственного защитника Манчестер Сити предложил Реалу собственного защитника
Будущее обороны Реала. Мадрид на грани потери двух лидеров защиты Будущее обороны Реала. Мадрид на грани потери двух лидеров защиты

Видео

ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: 3-й тур Кубка африканских наций в разгаре
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: YEKINDAR стал 15-м в списке
просмотров
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
просмотров
Кубок африканских наций-2025: Алжир встретится с Экваториальной Гвинеей, Буркина-Фасо будет противостоять Судану
просмотров

Последние новости

Формула 114:44
Эксцентричный функционер сделал выбор между Ферстаппеном и Феттелем
Другие страны14:25
Кубок африканских наций-2025: Алжир встретится с Экваториальной Гвинеей, Буркина-Фасо будет противостоять Судану
Формула 113:50
Берман озвучил главную карьерную цель в Формуле-1
Европа13:22
Ювентус не отпустил голкипера в середняк Серии A
НХЛ12:59
Первый номер драфта-2025 установил рекорд НХЛ
НБА12:25
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
Другие страны12:11
Лучший бомбардир ЧМ-2014 заинтересовал клубы МЛС
Европа11:49
Жоау Канселу хочет покинуть Аль-Хилаль. Топ-клуб Серии А ведет переговоры об аренде
Европа11:48
Рома нацелилась на одноклубника Малиновского
Украина11:32
Два футболиста покинули Эпицентр
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK