Кристал Пэлас согласовал трансфер опытного вингера

Бреннан Джонсон пока не согласился на переход.
Сегодня, 15:45       Автор: Андрей Безуглый
Бреннан Джонсон / Getty Images
Бреннан Джонсон / Getty Images

Кристал Пэлас согласовал трансфер Бреннана Джонсона, сообщает Давид Орнштейн.

24-летний валлиец обойдется "орлам" в примерно 35 млн фунтов. И сделка могла бы быть уже заключена, однако остался один важный момент.

Сам футболист пока не давал своего согласия на переход, так как рассматривает и другие варианты. Джонсон привлек внимание сразу нескольких клубов.

В Тоттенхэме Франка Джонсон не сумел вернуть свою лучшую игровую форму, и в 16 матчах отметился лишь двумя голами.

Ранее также сообщалось, что Артем Довбик может оказаться в АПЛ.

