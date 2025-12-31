iSport.ua
Жоау Канселу хочет покинуть Аль-Хилаль. Топ-клуб Серии А ведет переговоры об аренде

Португальский защитник готов к уходу.
Сегодня, 11:49       Автор: Валентина Чорноштан
Жоау Канселу / Getty Images
Жоау Канселу / Getty Images

Жоау Канселу хочет покинуть Аль-Хилаль в зимнее трансферное окно.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Интер и Барселона ведут переговоры касательно аренды игрока, однако реальность перехода защитника будет зависеть от состояния финансового фэйр-плей.

Отмечается, что Ювентус уже связывался с агентом 31-летнего португальца.

В этом сезоне Канселу принял участие лишь в двух матчах чемпионата Саудовской Аравии и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Реал Мадрид принял решение касательно своих молодых талантов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ювентус Интер Милан Жоау Канселу

