Жоау Канселу хочет покинуть Аль-Хилаль. Топ-клуб Серии А ведет переговоры об аренде

Жоау Канселу хочет покинуть Аль-Хилаль в зимнее трансферное окно.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Интер и Барселона ведут переговоры касательно аренды игрока, однако реальность перехода защитника будет зависеть от состояния финансового фэйр-плей.

Отмечается, что Ювентус уже связывался с агентом 31-летнего португальца.

В этом сезоне Канселу принял участие лишь в двух матчах чемпионата Саудовской Аравии и не отметился результативными действиями.

