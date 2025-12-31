iSport.ua
Баскетбол

Буллз теряют Гидди на длительный срок после матча с Миннесотой

Получил растяжение бедра.
Сегодня, 11:01       Автор: Валентина Чорноштан
Джош Гидди / Getty Images
Джош Гидди / Getty Images

Джош Гидди получил травму в матче против Миннесоты, который прошёл во вторник, 30 декабря.

Разыгрывающий Чикаго, как сообщает Шэмс Чарании, растянул заднюю поверхность левого бедра и теперь пропустит несколько недель.

Отмечается, что травму Гидди он получил в начале второй половины матча.

Ранее Шэмс Чарании рассказал, сколько недель пропустит Йокич.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джош Гидди

