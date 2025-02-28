Моуринью дисквалифицировали за оскорбительные высказывания

Тренера Фенербахче наказали за поведение после дерби с Галатасараем.

Федерация футбола Турции наказала главного тренера Фенербахче Жозе Моуринью за его высказывания по итогам матча 25-го тура чемпионата против Галатасарая (0:0).

После дерби наставник "желтых канареек" похвалил словенскую бригаду арбитров во главе со Славко Винчичем, которая обслуживала поединок, и в то же время раскритиковал турецких рефери. Также португалец оскорбил соперников, сказав, что их представители на скамейке запасных "прыгали, как обезьяны", что "львы" расценили как расизм.

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Как сообщает Fotomac, Моуринью получил дисквалификацию на четыре матча.

Также, по информации СМИ, португальского тренера оштрафовали на сумму в 42 500 евро.

Моуринью уже пропустил матч с Газиантепом в Кубке Турции и еще отбудет дисквалификацию в поединках чемпионата с Антальяспором, Самсунспором и Бодрумспором.

Отметим, что на данный момент Фенербахче с 58 очками занимает второе место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. От лидирующего в чемпионате Галатасарая "желтые канарейки" отстают на шесть баллов.

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