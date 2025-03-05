Моуринью рассказал, где бы хотел продолжить карьеру

Тренер Фенербахче Жозе Моуринью рассказал, карьера в какой стране его интересует.

Об этом португальский специалист признался на предматчевой прессконференции. Напомним, что в четверг, 6 марта, Фенербахче встретится с Рейнджерс.

Именно о возможной работе в Шотландии Моуринью и спросили. И тот признался, что не отказался бы от такой возможности.

"В будущем – почему бы и нет? Люди говорят, что чемпионат Шотландии – это лига двух команд, но это лига, полная страсти, а страсть в футболе – это для меня главное. Играть на пустых стадионах или там, где не ощутить пламенной страсти, – для меня это бессмысленно.

Селтик и Рейнджерс – большие клубы с большими фан-базами, яркими эмоциями, большой ответственностью и высокими ожиданиями, так что почему бы и нет?", - цитирует португальца ESPN.

Ранее также Аморим прокомментировал возможный исход в Лиге Европы.

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