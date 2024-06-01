Фенербахче анонсировал презентацию Моуринью в качестве нового главного тренера
Будущее место работы Жозе Моуринью определилось на 99%.
Турецкий Фенербахче в социальных сетях опубликовал видео с португальским наставником, анонсировав его презентацию в качестве нового главного тренера.
"Большой поклонник крупнейшего спортивного клуба мира! Если ваши планы отменены, мы делимся новым планом. Встречаемся на нашем стадионе в воскресенье 2 июня в 19:00", - подписали видео "желтые канарейки".
Dünyanın En Büyük Spor Kulübünün Büyük Taraftarı!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 1, 2024
Planlarınız iptal olduysa yeni planı paylaşıyoruz. 😌🙃
2 Haziran Pazar saat 19.00’da stadımızda buluşuyoruz!💛💙 pic.twitter.com/jPOcSnzpZL
Читай также: Моуринью - о выборе между Луниным и Куртуа: Я выбрал бы лучшего
Жозе Моуринью заменит Исмаила Картала на посту главного тренера Фенербахче. Картал покинул клуб по окончанию сезона-2023/24, проработав всего один год.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!