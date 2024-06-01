Фенербахче анонсировал презентацию Моуринью в качестве нового главного тренера

Будущее место работы Жозе Моуринью определилось на 99%.

Турецкий Фенербахче в социальных сетях опубликовал видео с португальским наставником, анонсировав его презентацию в качестве нового главного тренера.

"Большой поклонник крупнейшего спортивного клуба мира! Если ваши планы отменены, мы делимся новым планом. Встречаемся на нашем стадионе в воскресенье 2 июня в 19:00", - подписали видео "желтые канарейки".

Dünyanın En Büyük Spor Kulübünün Büyük Taraftarı!



Planlarınız iptal olduysa yeni planı paylaşıyoruz. 😌🙃



2 Haziran Pazar saat 19.00’da stadımızda buluşuyoruz!💛💙 pic.twitter.com/jPOcSnzpZL — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 1, 2024

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Жозе Моуринью заменит Исмаила Картала на посту главного тренера Фенербахче. Картал покинул клуб по окончанию сезона-2023/24, проработав всего один год.

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