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Фенербахче анонсировал презентацию Моуринью в качестве нового главного тренера

Считанные часы остались до данного события.
Вчера, 23:57
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Будущее место работы Жозе Моуринью определилось на 99%.

Турецкий Фенербахче в социальных сетях опубликовал видео с португальским наставником, анонсировав его презентацию в качестве нового главного тренера.

"Большой поклонник крупнейшего спортивного клуба мира! Если ваши планы отменены, мы делимся новым планом. Встречаемся на нашем стадионе в воскресенье 2 июня в 19:00", - подписали видео "желтые канарейки".

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Жозе Моуринью заменит Исмаила Картала на посту главного тренера Фенербахче. Картал покинул клуб по окончанию сезона-2023/24, проработав всего один год.

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