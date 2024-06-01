iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Моуринью - о выборе между Луниным и Куртуа: Я выбрал бы лучшего

Португалец сожалеет о единственном случае, когда он сделал не так.
Сегодня, 21:38
Жозе Моуриньо / Getty Images
Жозе Моуриньо / Getty Images

Бывший тренер Реала Жозе Моуринью высказался о выборе между Луниным и Куртуа.

По словам потругальского спецаиалиста, на финальные матчи необходимо выбирать лучший вариант.

Читай также: Боруссия Дортмунд - Реал: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов 01.06.2024

"Куртуа или Лунин? Я бы выбрал лучшего. Единственный раз, когда я этого не сделал, я проиграл финал", - заявил Моуринью.

Вероятнее всего, португалец имел в виду финал Кубка Испании 2013 года, когда он оставил на скамейке запасных Икера Касильяса, доверившись Диего Лопесу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа Жозе Моуринью Андрей Лунин

Статьи по теме

Турецкий гранд "подогрел слухи" о назначении Моуринью Турецкий гранд "подогрел слухи" о назначении Моуринью
Куртуа установил необычное достижение, выйдя в старте финала Лиги чемпионов Куртуа установил необычное достижение, выйдя в старте финала Лиги чемпионов
Лунин присоединился к Реалу накануне финала Лиги Чемпионов Лунин присоединился к Реалу накануне финала Лиги Чемпионов
Анчелотти подтвердил, что Куртуа выйдет на финал Лиги Чемпионов в старте Анчелотти подтвердил, что Куртуа выйдет на финал Лиги Чемпионов в старте
Помочь журналистам

Видео

Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций
Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Киберспорт23:13
IEM Dallas 2024: G2 сенсационно выбили FaZe, Vitality уничтожили Spirit
Европа23:07
Фанаты Боруссии выступили против спонсорского соглашения клуба с немецким производителем оружия
Европа22:56
Турецкий гранд "подогрел слухи" о назначении Моуринью
Европа22:49
Защитник Барселоны может продолжить карьеру в Арсенале
Лига Чемпионов22:34
Абсолют на матче: Усик посетил финал Лиги чемпионов между Боруссией и Реалом
Лига Чемпионов22:29
Куртуа установил необычное достижение, выйдя в старте финала Лиги чемпионов
ММА22:21
Ковингтон - о весогонке Махачева: Он тупее мешка с камнями и готов лишиться пары хромосом
Лига Чемпионов22:03
Беллингем - третий в истории Реала самый молодой игрок стартового состава финала Лиги чемпионов
Теннис21:56
Свитолина прошла румынку на Ролан Гаррос
Лига Чемпионов21:55
Боруссия Дортмунд - Реал: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов 01.06.2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK