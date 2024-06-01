Моуринью - о выборе между Луниным и Куртуа: Я выбрал бы лучшего

Португалец сожалеет о единственном случае, когда он сделал не так.

Бывший тренер Реала Жозе Моуринью высказался о выборе между Луниным и Куртуа.

По словам потругальского спецаиалиста, на финальные матчи необходимо выбирать лучший вариант.

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"Куртуа или Лунин? Я бы выбрал лучшего. Единственный раз, когда я этого не сделал, я проиграл финал", - заявил Моуринью.

Вероятнее всего, португалец имел в виду финал Кубка Испании 2013 года, когда он оставил на скамейке запасных Икера Касильяса, доверившись Диего Лопесу.

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