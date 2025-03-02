Фенербахче частично обжаловал дисквалификацию Моуринью

Турецкая футбольная федерация сократила вдвое четырехматчевую дисквалификацию главного тренера Фенербахче Жозе Моуринью, которую он получил за свои высказывания по итогам матча 25-го тура чемпионата против Галатасарая (0:0).

Португальский специалист после дерби оскорбил соперников, сказав, что их представители на скамейке запасных "прыгали, как обезьяны", а также похвалил словенскую бригаду арбитров во главе со Славко Винчичем, которая обслуживала поединок, и в то же время раскритиковал турецких рефери.

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Со стороны Галатасарая высказывания Моуринью были расценены как расизм, а слова о судьях - как неуважение к турецкому футболу, после чего тренер Фенербахче был дисквалифицирован на четыре матча.

Тем не менее, как сообщает официальный сайт Турецкой футбольной федерации, организация частично удовлетворила апелляцию "желтых канареек", постановив, что для применения к португальцу более жестких санкций, чем минимальные, повода не было, и смягчила наказание.

Теперь Моуринью должен будет заплатить штраф не 1,6 миллиона турецких лир (около 42 тысяч евро), а 558 тысяч (около 14,8 тысячи евро).

Также дисквалификация тренера была сокращена до двух матчей. При этом португалец один поединок своего отстранения уже отбыл во время кубкового матча против Газиантепа и теперь еще пропустит ближайшую игру чемпионата с Антальяспором.

Отметим, что на данный момент Фенербахче с 58 очками занимает второе место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. От лидирующего в чемпионате Галатасарая "желтые канарейки" отстают на шесть баллов.

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