iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Фенербахче частично обжаловал дисквалификацию Моуринью

Наставнику "желтых канареек" смягчили наказание за оскорбительные высказывания.
Сегодня, 13:42
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Турецкая футбольная федерация сократила вдвое четырехматчевую дисквалификацию главного тренера Фенербахче Жозе Моуринью, которую он получил за свои высказывания по итогам матча 25-го тура чемпионата против Галатасарая (0:0).

Португальский специалист после дерби оскорбил соперников, сказав, что их представители на скамейке запасных "прыгали, как обезьяны", а также похвалил словенскую бригаду арбитров во главе со Славко Винчичем, которая обслуживала поединок, и в то же время раскритиковал турецких рефери.

Читай также: Обозвал соперников обезьянами: Галатасарай обвинил Моуринью в расизме и подаст в суд

Со стороны Галатасарая высказывания Моуринью были расценены как расизм, а слова о судьях - как неуважение к турецкому футболу, после чего тренер Фенербахче был дисквалифицирован на четыре матча.

Тем не менее, как сообщает официальный сайт Турецкой футбольной федерации, организация частично удовлетворила апелляцию "желтых канареек", постановив, что для применения к португальцу более жестких санкций, чем минимальные, повода не было, и смягчила наказание.

Теперь Моуринью должен будет заплатить штраф не 1,6 миллиона турецких лир (около 42 тысяч евро), а 558 тысяч (около 14,8 тысячи евро).

Также дисквалификация тренера была сокращена до двух матчей. При этом португалец один поединок своего отстранения уже отбыл во время кубкового матча против Газиантепа и теперь еще пропустит ближайшую игру чемпионата с Антальяспором.

Отметим, что на данный момент Фенербахче с 58 очками занимает второе место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. От лидирующего в чемпионате Галатасарая "желтые канарейки" отстают на шесть баллов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фенербахче Жозе Моуринью чемпионат Турции

Статьи по теме

Моуринью дисквалифицировали за оскорбительные высказывания Моуринью дисквалифицировали за оскорбительные высказывания
Обозвал соперников обезьянами: Галатасарай обвинил Моуринью в расизме и подаст в суд Обозвал соперников обезьянами: Галатасарай обвинил Моуринью в расизме и подаст в суд
Таловеров рассказал забавную историю, которая связана с фанами Плимута Таловеров рассказал забавную историю, которая связана с фанами Плимута
УХЛ: Кэпиталз вырвали победу над Соколом в дерби УХЛ: Кэпиталз вырвали победу над Соколом в дерби

Видео

Брал колено и свел к ничьей: как Джервонта не справился с Роучем - видео лучших моментов боя
Брал колено и свел к ничьей: как Джервонта не справился с Роучем - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: во Швейцарии начнется седьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, Калинина и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ATP: лидеры из Украины потеряли позиции, Синнер первая ракетка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция масс-стартов на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Украина15:35
УХЛ: Кэпиталз вырвали победу над Соколом в дерби
Украина15:19
Ингулец сенсационно переиграл Кривбасс
Европа14:50
Тоттенхэм определился с судьбой звездного нападающего
Бокс14:48
Джервонта ответил, даст ли реванш Роучу после скандальной ничьей
Бокс14:29
Чухаджян узнал дату следующего боя
Формула 114:00
Экс-звезда Формулы-1 отказался от 1 млн долларов из-за патриотизма
Бокс13:59
Промоутер призвал Дэвиса дать реванш Роучу, пожаловавшись на ошибку рефери
Европа13:42
Фенербахче частично обжаловал дисквалификацию Моуринью
Европа13:27
Барселона запланировала пролонгацию контракта с лидером команды
Украина12:50
Трансферы УПЛ: Полесье подписало юного бразильца, Карпаты отпустили легионера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK