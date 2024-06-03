Реал официально объявил о подписании Мбаппе

Мадридский Реал официально объявил о подписании нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

Стороны заключили контракт до 2029 года.

"Сливочные" подписали 25-летнего игрока на правах свободного агента. У Мбаппе закончилось соглашение с ПСЖ по итогу сезона-2023/24.

В составе парижан Килиан провел 307 матчей, в которых забил 256 голов. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом Франции, три раза выигрывал Кубок Франции, дважды – Кубок лиги, пять раз – Суперкубок Франции.

Ранее сообщалось, что Реал не станет пользоваться опцией выкупа контракта защитника Шахтера.

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