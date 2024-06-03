Реал не станет пользоваться опцией выкупа контракта защитника Шахтера

Футболист вернется в расположение "горняков", где он и начнет предсезонную подготовку.

Карьера Винисиуса Тобиаса в Реале подходит к своему завершению.

Как сообщает Фабрицио Романо, королевский клуб не будет пользоваться опцией выкупа контракта 20-летнего бразильца.

Правый защитник вернется в Шахтер, которому принадлежат права на него. Вместе с "оранжево-черными" он начнет предсезонную подготовку.

Напомним, что Реал арендовал Тобиаса у Шахтера весной 2022 года, заплатив за нее 500 тысяч евро.

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За это время в составе "бланкос" он вышел всего раз - 6 января 2024 года Тобиас отыграл практически полный матч против Арандины (3:1) в Кубке Испании.

Все остальное время он провел в Кастилье, молодежной команде Реала. Там игрок принял участие в 61 матче, в которых он отметился 8 ассистами. На его счету также пять матчей и одна результативная передача за Реал U-19 в Юношеской Лиге УЕФА.

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