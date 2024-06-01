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Шахтер сыграет в основном раунде Лиги чемпионов

"Горнякам" помог мадридский Реал.
Вчера, 23:59
Шахтер / shakhtar.com
Шахтер / shakhtar.com

В рамках финала Лиги Чемпионов Реал уверенно по счету переиграл Боруссию Дортмунд.

Этот матч «решил судьбу» донецкого Шахтера в следующем сезоне финале Лиги Чемпионов. "Горняки" смогут благодаря победе «сливочных» без квалификации принять участие в основной стадии турнира.

Следующий сезон станет первым в истории турнира, который вместо разделения на группы из четырех команд будет иметь единую лигу из 36-ти команд, которая будет играть по «швейцарской системе».

Ранее стали известны потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов шахтер

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