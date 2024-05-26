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Динамо узнало потенциальных соперников в квалификации Лиги Чемпионов

Судьбу киевлян "определил" матч Аталанта - Торино
26 мая, 21:20
Динамо / FC Dynamo Kyiv
Динамо / FC Dynamo Kyiv

В рамках 38-го тура чемпионата Италии Аталанта победила Торино со счетом 3:0.

Таким образом, определились потенциальные соперники Динамо Киев в третьем раунде квалификации в Лигу Чемпионов.

Столичный клуб сыграет с кем-то из пары Партизан (Сербия), Лугано (Швейцария).

Отметим, что из-за победы Аталанты также стало известно, что Рома не сыграет в Лиге Чемпионов, а Бенфика пройдет напрямую в основной этап.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов динамо

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