Аталанта - Торино: обзор и результат матча чемпионата Италии 26.05.2024

Бергамаски долго не "почивали на лаврах" после победы над Байером и разгромили Торино.

В рамках 38-го тура Серии А Аталанта на своем поле встретилась с Торино.

Хозяева поля долго не присматривались к сопернику и уже на 26-ой минуте повели в счете. Счет открыл Джанлука Скамакка.

Еще до перерыва преимущество бергамасков удвоил Адемола Лукман, который забил под конец первой половины встречи.

После перерыва команда Джан Пьеро Гасперини довела счет до разгромного. Помог этому Марко Пашалич.

Таким образом, Аталанта финиширует в топ-4 Серии А, не позволив Роме попасть в Лигу Чемпионов.

Статистика матча Серии А Аталанта - Торино

Аталанта - Торино 3:0

Голы: Скамакка, 26, Лукман, 43, Пашалич, 70

xG: 2.24 - 0.46

Удары: 18 - 8

Удары в створ ворот: 7 - 1

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