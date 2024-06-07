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Месси высказался о шансах сыграть на следующем Чемпионате мира

Лионель еще не принял решение.
Сегодня, 13:51
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Легенда сборной Аргентины Лионель Месси высказался о возможности сыграть на Чемпионате мира в Мексике, США и Канаде в 2026.

По словам футболиста, у него есть еще куча времени чтобы подумать и принять свое решение.

"Это зависит от того, как я чувствую себя, как я физически чувствую себя, и как я буду реалистично относиться к себе.

Впереди еще много времени... много и мало, потому что оно быстро проходит, но есть еще какое-то время, и я не знаю, каким я буду в тот момент. 

Возраст - это тоже реальность, которая существует, даже если это просто цифра.

Матчи, которые я буду играть сейчас, отличаются от тех, которые я играл, когда был в Европе, соревнуясь каждые три дня, то ли в Лиге чемпионов, то ли в чемпионате, то ли во Франции, то ли в Испании.

Но это зависит от того, как я себя чувствую и что я чувствую, находясь рядом с моими партнерами по команде, и видя, я все еще на том же уровне или нет... Посмотрим!", - сказал Лео в интервью изданию Полло Альваресу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аргентина Лионель Месси

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