Ливерпуль намерен подписать одного из лидеров Сосьедада

Такэфуса Кубо близок к переезду в АПЛ.

Ливерпуль ведет переговоры с вингером Реал Сосьедада Такэфусой Кубо, пишет AS.

Издание утверждает, что английский клуб готов заплатить требуемые отступные за футболиста в размере 60 млн евро.

В текущий момент представители Ливерпуля ведут переговоры с агентами японца касательно личных условий контракта.

Отмечается, что переговоры находятся в продвинутой стадии, но соглашение еще не достигнуто.

Интересно, что половиной прав на Кубо владеет мадридский Реал, который и получит половину от выплаченной Ливерплем суммы.

Ранее также сообщалось, что Артем Довбик уже согласовал новый контракт с другим клубом

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