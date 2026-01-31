iSport.ua
Атлетико подпишет звезду Аталанты

Адемола Лукман согласился переехать в Испанию.
Вчера, 22:58       Автор: Андрей Безуглый
Адемола Лукман / Getty Images

Нападающий Аталанты Адемола Лукман сменит клуб, сообщает Sky Sport.

Ранее Атлетико сделал итальянскому клубу предложение в размере 36+4 млн евро.

Аталанта приняла условия, а вскоре и сам футболист согласился на переход.

Напомним, что 28-летний футболист уже некоторое время находится в поле зрения других топ-клубов Европы. Но в январе предложение сделал только Атлетико.

В текущем сезоне Лукман провел 19 матчей, отметившись двумя голами и тремя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Роман Яремчук близок к переходу.

