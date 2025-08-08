iSport.ua
Лидер Аталанты уехал в своевольный отпуск

Адемола Лукман продолжает бунтовать.
Вчера, 22:52       Автор: Андрей Безуглый
Адемола Лукман / Getty Images
Адемола Лукман / Getty Images

Нападающий Аталанты Адемола Лукман уехал в отпуск, пишет Football Italia.

Напомним, что ранее Лукман уже пропускал тренировки, так как клуб не отпускает его в Интер.

Теперь же игрок решил и вовсе покинуть Италию и отправиться в своевольный отпуск.

Как сообщается, Аталанта очень недовольна поступками игрока и уже готовит для него значительные штрафы.

Интер уже готовит очередное предложение, которое должно быть ближе к зарпашиваемым 50 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Челси пытается избавиться от своего форварда.

