iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Галатасарай нацелился на форварда Аталанты

Лукман среди приоритетов на трансфер.
17 ноября, 17:19       Автор: Валентина Чорноштан
Адемол Лукман / Getty Images
Адемол Лукман / Getty Images

Галатасарай собирается подписать нападающего Адемолу Лукмана.

Турецкий гранд рассматривает приобретение нигерийского футболиста ближайшей зимой, однако кроме Галатасарая игроком интересуется и команда из Серии A.

Интер готов заплатить за футболиста 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

В нынешнем сезоне Адемола Лукман сыграл десять матчей, в которых отметился одним голом во всех турнирах.

Сейчас Галатасарай готовит новый контракт для своей аргентинской звезды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: галатасарай Адемола Лукман ФК Аталанта

Статьи по теме

Галатасарай готовит новый контракт для Икарди Галатасарай готовит новый контракт для Икарди
Итальянский клуб Аталанта назначил нового тренера Итальянский клуб Аталанта назначил нового тренера
Аталанта меняет главного тренера после неудачного старта сезона Аталанта меняет главного тренера после неудачного старта сезона
Турецкий гранд интересуется украинским легионером Трабзонспора Турецкий гранд интересуется украинским легионером Трабзонспора

Видео

Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Исландию и сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины, минимальные изменения для ее соотечественниц
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас сохранил лидерство, Синнер останется вторым, а Оже-Альяссим ворвался в топ-пятерку
просмотров
Футбол сегодня: Австрия, Испания и Бельгия выходят на финишный отрезок отбора ЧМ
просмотров

Последние новости

НБА16:34
Леброн Джеймс вернулся после травмы и побил исторический рекорд Миллера
Теннис16:17
Кубок Билли Джин Кинг. Украина покинула топ-5 рейтинга сборных
Европа15:52
Бавария получила важное подкрепление. Два ключевых игрока вернулись к тренировкам
Европа14:58
Клуб Серии А интересуется украинским талантом из дивизиона ниже
Украина14:43
Эпицентр заинтересован в выкупе контракта форварда Динамо
Европа14:33
Названы номинанты на награду лучшему тренеру по версии Globe Soccer Awards
Европа14:31
Состояние игроков Барселоны под вопросом. Кто выйдет против Атлетика?
Биатлон14:11
Мужская сборная Украины по биатлону объявила состав на первый этап Кубка мира
Европа14:05
Мбаппе, Ямаль, Дембеле и другие претендуют на звание лучшего футболиста по версии Globe Soccer Awards
Бокс13:41
Экс-промоутер объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK