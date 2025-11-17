Галатасарай нацелился на форварда Аталанты

Галатасарай собирается подписать нападающего Адемолу Лукмана.

Турецкий гранд рассматривает приобретение нигерийского футболиста ближайшей зимой, однако кроме Галатасарая игроком интересуется и команда из Серии A.

🚨🇳🇬 Ademola Lookman, on Galatasaray shortlist for January window — not the only name as more clubs are also keen on the Nigerian.



One to watch with possible move in 2026.



🎥 https://t.co/88gANu4KEp pic.twitter.com/GLd7vCPRoh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 17, 2025

Интер готов заплатить за футболиста 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

В нынешнем сезоне Адемола Лукман сыграл десять матчей, в которых отметился одним голом во всех турнирах.

Сейчас Галатасарай готовит новый контракт для своей аргентинской звезды.

