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Футбол

Интер согласился улучшить предложение по лидеру Аталанты

Миланский клуб не собирается отказываться от намерения подписать Адемолу Лукмана.
Сегодня, 09:44       Автор: Игорь Мищук
Адемола Лукман / Getty Images
Адемола Лукман / Getty Images

Интер продолжает работу над подписанием во время летнего трансферного окна нападающего Аталанты Адемолы Лукмана.

Ранее бергамаски отклонили предложение по 27-летнему футболисту в размере 45 миллионов евро, включая бонусы, но миланский клуб готов пойти дальше, чтобы заполучить игрока, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации издания, Интер готов заплатить за нигерийского нападающего более 45 миллионов евро, а с учетом бонусов общая сумма компенсации составит около 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне Лукман провел в составе Аталанты во всех турнирах 40 матчей, в которых забил 20 голов и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Интер уже согласовал с Лукманом условия его личного контракта.

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