Интер согласился улучшить предложение по лидеру Аталанты

Миланский клуб не собирается отказываться от намерения подписать Адемолу Лукмана.

Интер продолжает работу над подписанием во время летнего трансферного окна нападающего Аталанты Адемолы Лукмана.

Ранее бергамаски отклонили предложение по 27-летнему футболисту в размере 45 миллионов евро, включая бонусы, но миланский клуб готов пойти дальше, чтобы заполучить игрока, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации издания, Интер готов заплатить за нигерийского нападающего более 45 миллионов евро, а с учетом бонусов общая сумма компенсации составит около 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне Лукман провел в составе Аталанты во всех турнирах 40 матчей, в которых забил 20 голов и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Интер уже согласовал с Лукманом условия его личного контракта.

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