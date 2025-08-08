iSport.ua
Челси пытается избавиться от Джексона

У сенегальца больше нет будущего в Лондоне.
Вчера, 22:05       Автор: Андрей Безуглый
Николас Джексон / Getty Images
Николас Джексон / Getty Images

Форвард Челси Николас Джексон больше не нужен клубу, пишет Фабрицио Романо.

Сообщается, что время сенегальца в Челси подошло к концу, и лондонцы активно пытаются от него избавиться.

Игрока уже пытались предложить Манчестер Юнайтед, Ньюкаслу и Милану, но никто не заинтересовался сделкой.

Все вышеперечисленные клубы уже нашли себе альтернативные варианты. Ранее Челси требовал за форварда 80 млн евро.

Однако теперь, с отсутствием интереса, цена на сенегальца может очень сильно упасть.

Ранее также сообщалось, что Ньюкасл еще одного игрока.

