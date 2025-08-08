iSport.ua
Футбол

Ньюкасл проявил интерес к чемпиону Олимпиады-2024

"Сороки" ищут нового центрфорварда.
Сегодня, 20:30       Автор: Антон Федорцив
Саму Агехова / Getty Images
Нападающий португальского Порту Саму Агехова попал в сферу интересов Ньюкасла. Английский клуб рассмотрит покупку олимпийского чемпиона, сообщает The Athletic.

Испанец стал очередным вариантом усиления атаки "сорок". Интерес к Агехове возник после срыва трансфера словенца Беньямина Шешко. Правда, Ньюкасл пока не делал предложений относительно форварда.

В прошлом сезоне Агехова провел 45 поединков во всех турнирах, в которых оформил 27 голов. Контракт нападающего с "драконами" рассчитан до лета 2029 года. Клаусула испанца составляет 100 млн евро.

Параллельно Ньюкасл начал переговоры по нападающему Рандалю Коло Муани.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: порту ньюкасл Саму Агехова

