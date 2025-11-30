Джексон потерял шансы на автоматический выкуп Баварией

Форварду нужно было провести 40 матчей за мюнхенцев.

Бавария не сможет активировать опцию обязательного выкупа Николаса Джексона, сообщает Abendzeitung München.

Напомним, что сенегальский форвард выступает за немецкий клуб на правах аренды. Он провел 15 матчей, отличившись пятью голами.

Бавария обязана была бы выкупить Джексона за 65 млн евро, если бы игрок провел 40 матчей за сезон, в которых он сыграет минимум тайм.

На текущий момент лишь шесть матчей из 15 подходят под этот критерий. Осталось же, в лучшем случае, 22 матча в Бундеслиге и 12 в Лиге чемпионов. Однако как минимум один матч Джексон будет вынужден пропустить из-за Кубка Африки.

Ранее также сообщалось, что Ньюкасл следит за звездой Барселоны.

