Еще один английский клуб может вступить в гонку за звездой Реала
Тоттенхэм также попробует подписать Родриго.
Тоттенхэм также активно интересуется Родриго, пишет AS.
Испанское издание утверждает, что "шпоры" готовы составить компанию Ливерпулю, Арсеналу и Баварии в гонке за бразильцем.
Даниэль Леви намерен серьезно усилить команду после победы в Лиге Европы. Функционер ожидает, что сумеет договориться с Реалом о выгодной цене.
При этом, стоит отметить, что еще ни один из клубов не вел переговоров с мадридцами, дальше обсуждений с представителями Родриго дело не продвигалось.
Сам же бразилец предпочел бы остаться в Реале, однако хочет поговорить с Хаби Алонсо о своей роли в клубе.
Ранее также Александр Исак выставил Ньюкаслу условие.
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