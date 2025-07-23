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Футбол

Еще один английский клуб может вступить в гонку за звездой Реала

Тоттенхэм также попробует подписать Родриго.
Сегодня, 13:35       Автор: Андрей Безуглый
Родриго / Getty Images
Родриго / Getty Images

Тоттенхэм также активно интересуется Родриго, пишет AS.

Испанское издание утверждает, что "шпоры" готовы составить компанию Ливерпулю, Арсеналу и Баварии в гонке за бразильцем.

Даниэль Леви намерен серьезно усилить команду после победы в Лиге Европы. Функционер ожидает, что сумеет договориться с Реалом о выгодной цене.

При этом, стоит отметить, что еще ни один из клубов не вел переговоров с мадридцами, дальше обсуждений с представителями Родриго дело не продвигалось.

Сам же бразилец предпочел бы остаться в Реале, однако хочет поговорить с Хаби Алонсо о своей роли в клубе.

Ранее также Александр Исак выставил Ньюкаслу условие.

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