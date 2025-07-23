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Футбол

Исак требует от Ньюкасла повышение зарплаты

Швед запросил огромную сумму.
Сегодня, 12:27       Автор: Андрей Безуглый
Александр Исак / Getty Images
Александр Исак / Getty Images

Нападающий Ньюкасла Александр Исак хочет воспользоваться интересом других клубов, пишет TalkSPORT.

Напомним, что шведом активно интересуются Ливерпуль и саудовские клубы.

Форвард готов остаться в Ньюкасле, однако требует не менее 300 тысяч в евро в неделю по новому контракту.

Клуб и главный тренер не хотят терять Исака, однако его требования солрмают систему зарплат в команде. Тем не менее ранее ряд источников сообщал, что "сороки" готовы сделать Александра самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Ранее также хавбек Атлетико присоединился к Лионелю Месси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Исак

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