Исак требует от Ньюкасла повышение зарплаты

Нападающий Ньюкасла Александр Исак хочет воспользоваться интересом других клубов, пишет TalkSPORT.

Напомним, что шведом активно интересуются Ливерпуль и саудовские клубы.

Форвард готов остаться в Ньюкасле, однако требует не менее 300 тысяч в евро в неделю по новому контракту.

Клуб и главный тренер не хотят терять Исака, однако его требования солрмают систему зарплат в команде. Тем не менее ранее ряд источников сообщал, что "сороки" готовы сделать Александра самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Ранее также хавбек Атлетико присоединился к Лионелю Месси.

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