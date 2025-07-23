Интер Майами договорился о трансфере лидера Атлетико

Полузащитник Атлетико Родриго Де Поль может сменить клубную прописку.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter, Интер Майами договорился о трансфере аргентинского футболиста.

Устная договоренность достигнута между всеми сторонами.

Мадридский клуб получит за 31-леттнего около 15 млн евро. Де Поль подпишет контракт с Интером Майами на четыре года.

Родриго выступает за Атлетико с июля 2021 года после перехода из Удинезе за 35 млн евро. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026-го.

В прошлом сезоне Де Поль провел 53 матча за мадридский клуб, в которых забил три гола и сделал девять голевых передач.

Напомним, что Атлетико оформил трансфер олимпийского чемпиона.

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