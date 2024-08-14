Молодой талант Ман Сити получил тяжелую травму

Манчестер Сити потерял достаточно важного игрока ротации и молодого таланта на несколько месяцев.

Как сообщает ряд английских источников, Оскар Бобб сломал ногу. Окончательно сроки восстановления неизвестны.

Вскоре Бобб пройдет дополнительное обследование, чтобы определить степень повреждения, но уже понятно, что в ближайшие месяцы «горожанам» он точно не поможет.

Отметим, что то, как Оскар получил свою травму пока остается неизвестным.

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