Обмен Хардена: Клипперс строят дом престарелых, Филадельфия вздохнула с облегчением

Во время прошлого межсезонья в Национальной баскетбольной ассоциации было две горячие темы:

Дэмиан Лиллард и его желание перейти в Майами Война Джеймса Хардена с Дэрилом Мори

И если первая тема завершилась тем, что Дэйм отправился не во Флориду, а в Висконсин играть за Милуоки, то виновник второй темы получил то, чего хотел.

Во вторник, 31 октября, Эдриан Вожнаровски и Шэмс Чарания объявили о том, что Сиксерс и Клипперс все же договорились об обмене "Бороды", который будет играть вместе с Расселом Уэстбруком уже в третьей команде (ранее они были одноклубниками в Оклахоме и Хьюстоне).

Как и в случае с Лиллардом, ISPORT решил проанализировать данный трейд и понять, зачем он командам и кто от него выиграл.

Клипперс

Если бы мне кто-то сказал лет 6-7 назад, что Клипперс собрали в своем составе Кавая Леонарда, Пола Джорджа, Расселла Уэстбрука и Джеймса Хардена, я бы побежал и поставил все деньги на их чемпионство. Но сейчас же...

Время беспощадно ко всем, и лишь единицы, такие как ЛеБрон Джеймс, могут ему противостоять. Но это никак не относится ни к одному представителю данного квартета.

Кавай (32 года) уже давно стал синонимом посетителя лазарета, Джордж (33 года) тоже часто посещает физиотерапевта (не стоит забывать про шутки PG 13%), Расти (12 ноября будет 35 лет) постоянно становится объектом насмешек, а Харден (34 года) ни разу не показал уровень, на котором он был во времена выступлений за Хьюстон.

Не поймите меня неправильно, на бумаге этот обмен даже кажется выигрышным для Лос-Анджелеса. Не стоит забывать о том, что ЛАК избавились сразу от четырех игроков на истекающих контрактах - все они стали бы свободными агентами следующим летом.

При этом "парусники" получили Пи Джей Такера и Филипа Петрушева. Не знаю, рассчитывает ли Тайрон Лю на Такера, но от Петрушева команда точно избавится, если верить The Athletic. Лос-Анджелесу нужно искать пики, а то будущее команды выглядит не так уж и перспективно.

Единственной действительно важной победой ЛАК могут считать то, что они настояли на своем и не отдали Теренса Мэнна, которого так хотел заполучить Мори.

Ситуация по контрактам остается сложной и в случае с Каваем и PG. Если этот эксперимент провалится, то они оба могут отказаться от своих опций на сезон-2024/25 и выйти на рынок свободных агентов. Вряд ли это обрадует владельца команды Стива Балмера.

Источник: Getty Images

Сейчас вопрос будущего организации в ее нынешнем виде заключается в нескольких аспектах:

здоровье игроков

кто будет выходить со скамейки запасных

интеграция Хардена в игру "парусников"

желание Хардена подстраиваться под остальных и приносить свое эго в жертву ради общего успеха

Даже если предположить, что каким-то образом Леонард и Джордж доживут до постсезона, а Тайрон Лю найдет "Бороде" место на площадке, то решение второго и четвертого пунктов остаются под огромнейшим сомнением.

Харден не прижился в Бруклине, неплохо начал в Филадельфии, но затем сдулся. Что будет в Клипперс, покажет лишь время. А мы будем за этим внимательно наблюдать. И, возможно, подведем итоги уже по завершению сезона.

Оценка трейда: 7 из 10.

Прогноз: Харден не меняется, Клипперс проваливают сезон, Кавай и Джордж выходят на рынок свободных агентов.

Филадельфия

Ситуация со стороны Сиксерс выглядит очень интересно и в то же самое время запутанно.

76-е избавились от игрока, который пошел на громкий скандал с организацией и отказывался играть (хотя позже Харден изменил свое решение и прибыл в расположение). Напоминает ситуацию с Беном Симмонсом, не так ли?

Ушли Такер и Петрушев. Взамен Фила получила четырех игроков, что немного увеличивает ростер команды: она получила необходимую глубину из тех исполнителей, которые могут помочь коллективу пройти через постсезон.

Но я сомневаюсь, что вся четверка останется в Филадельфии. Фронт-офис 76-х наверняка попробует преобразовать чей-то истекающий контракт на что-то более стоящее.

Возможно, в команде останется Кеньон Мартин-младший в качестве перспективы на будущее. Практически точно Сиксерс избавятся от Николя Батюма, который сильно сдал. За ним может последовать вернувшийся "домой" Роберт Ковингтон. Неясно, что будет с Маркусом Моррисом и его контрактом на 17 миллионов долларов.

Вопрос к организации, что она собирается делать со всеми этими активами от трейда Хардена: можно попытаться выменять что-то более подходящее или же идти дальше вместе с этой четверкой в надежде, что этого хватит для борьбы за чемпионство.

Это решение фронт-офиса также может повлиять на главную звезду команды, Джоэла Эмбиида. Ведь не просто так в последнее время журналисты говорят о том, что камерунец-француз-американец может запросить обмен - сватают его пока что только в Нью-Йорк.

Источник: Getty Images

Казалось бы, Филадельфия вышла из непростой ситуации (снова), но она попала в не менее сложную. Если она не максимизирует успех от возникшего положения, команда может лишиться своего главного актива, что плохо воспримут болельщики - "Trust the process" никто не отменял.

Но в то же самое время, возможно, это пойдет Сиксерс на пользу: обменяв Эмбиида, франшиза сможет уйти в перестройку. Да, это явно не то, чего ожидают фанаты. Но за полученные от MVP прошлого сезона активы можно построить новую команду вокруг Тайриза Мэкси.

Вот так обмен Джеймса Хардена на самом деле может запустить процесс, который приведет к обмену Джоэла Эмбиида и будущей перестройке организации. Не исключено, что так все и произойдет, потому что с таким составом победить нынешние Бостон и Милуоки у Филадельфии просто нет никаких шансов.

Оценка трейда: 8 из 10.

Прогноз: Эмбиид требует обмен, Филадельфия уходит в перестройку.

Алексей Погорелов, ISPORT.ua

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