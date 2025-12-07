Лидер Клипперс вошёл в топ-10 бомбардиров НБА
Харден обошёл Кармело Энтони.
Разыгрывающий Лос-Анджелес Клипперс Джеймс Харден вышел на 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории НБА.
В матче против Миннесоты Харден смог набрать 34 очка, хотя этого оказалось недостаточно для Лос-Анджелес Клипперс, чтобы одержать победу. Однако для личного зачёта разыгрывающий попал в топ-10.
James Harden has officially climbed into the NBA’s top 10 all-time scorers list 🔥— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 7, 2025
With his 21st point vs. Minnesota, Harden passed Carmelo Anthony for 10th all-time. pic.twitter.com/izMsT3F9xt
Топ-10 бомбардиров в истории НБА:
- Леброн Джеймс — 42 268;
- Карим Абдул-Джаббар — 38 387;
- Карл Мэлоун — 36 928;
- Коби Брайант — 33 643;
- Майкл Джордан — 32 292;
- Дирк Новицки — 31 560;
- Уилт Чемберлен — 31 419;
- Кевин Дюрант — 31 024;
- Шакил О’Нил — 28 596;
- Джеймс Харден — 28 303.
