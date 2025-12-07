iSport.ua
Лидер Клипперс вошёл в топ-10 бомбардиров НБА

Харден обошёл Кармело Энтони.
Сегодня, 10:14       Автор: Валентина Чорноштан
Джеймс Харден / Getty Images
Джеймс Харден / Getty Images

Разыгрывающий Лос-Анджелес Клипперс Джеймс Харден вышел на 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории НБА.

В матче против Миннесоты Харден смог набрать 34 очка, хотя этого оказалось недостаточно для Лос-Анджелес Клипперс, чтобы одержать победу. Однако для личного зачёта разыгрывающий попал в топ-10.

Топ-10 бомбардиров в истории НБА:

  1. Леброн Джеймс — 42 268;
  2. Карим Абдул-Джаббар — 38 387;
  3. Карл Мэлоун — 36 928;
  4. Коби Брайант — 33 643;
  5. Майкл Джордан — 32 292;
  6. Дирк Новицки — 31 560;
  7. Уилт Чемберлен — 31 419;
  8. Кевин Дюрант — 31 024;
  9. Шакил О’Нил — 28 596;
  10. Джеймс Харден — 28 303.

Результатыи обзоры прошлых поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

