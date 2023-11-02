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Баскетбол

Бостон выдал свой самый результативный матч за последние 64 года

Победа над Индианой с 51-очковой разницей стала третьей самой крупной в истории франшизы.
Сегодня, 11:00
Джейсон Тейтум и Бадди Хилд / Getty Images
Джейсон Тейтум и Бадди Хилд / Getty Images

В ночь на четверг, 2 ноября, на Ти Ди Гарден Бостон принимал Индиану в рамках регулярного сезона НБА.

"Кельты" повели себя не по-хозяйски, организовав побоище - команда Святослава Михайлюка при его участии разгромила оппонента со счетом 155:104.

Как сообщает ESPN, Селтикс оформили вторую по результативности победу в истории франшизы. 

Рекорд же был установлен в далеком 1959 году, когда Бостон под руководством Реда Ауэрбаха уничтожил Миннесоту со счетом 173:139.

Стоит отметить, что на тот момент Селтикс владели лишь одним чемпионским титулом - теперь же у команды их 17.

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К тому же, победа с разницей в 51 очко стала третьей самой крупной в истории клуба. Этот результат уступает лишь 53-очковой победе над Сакраменто в 2022 году и 56-очковой победе над Чикаго в 2018 году.

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